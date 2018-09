I natt sover «hele Norge ute»

Nyheter

Ideen om «natt i naturen» ble først lansert i forbindelse med Friluftslivets år 2015. I følge en undersøkelse gjennomført av Ipsos sov opp mot 100 000 mennesker ute under #nattinaturen i fjor og trenden med å sove ute øker i popularitet for hvert år som går.

I år arrangeres #nattinaturen lørdag 1.september og Norsk friluftsliv ønsker at flest mulig blir med. Kanskje kan man klare sette ny deltakerrekord i 2018?

Selv små turer gir store opplevelser og Norsk friluftsliv oppfordrer til å sette opp telt i hagen, man kan ta med seg hengekøya ute i et skogholt, dra dyna på balkongen eller slå leir et fint sted i nærheten der man bor.

Særlig håper de at mange barn får oppleve det å sove ute for første gang lørdag 1.september.

- nattinaturen er en ypperlig anledning for foreldre å ta meg barna på teltovernatting for første gang. Og man trenger ikke overkomplisere – for et barn vil en teltur i hagen fremstå som et like stort eventyr som noe annet, opplyser Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv.

Norsk friluftsliv ønsker at bilder fra ute-opplevelsen blir tagget med emneknaggen #nattinaturen. De beste bildene blir premiert.

- Nattinaturen er allemannsretten i praksis, en rett som gjør det mulig i Norge å ferdes fritt, høste fra og oppholde oss i naturen. Men husk at allemannsretten forplikter til sporløs ferdsel. Vi skal ikke ødelegge naturen og rydde opp etter oss, opplyser Norsk friluftsliv på sin hjemmeside.