Fratatt førerkortet etter råkjøring på Lakseveien

En mann i 40-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til samfunnsstraff i 36 timer etter at han holdt for høy hastighet på Lakseveien i Snillfjord.

Det var i sommer han ble målt til hele 131 km/t i Fenestunnelen, til tross for at høyeste tillatte hastighet her er 80.

Retten mener at fartsovertredelsen er alvorlig.

- Siktede har ved sin kjøring satt både seg selv og andre trafikanter i fare, selv om kjøringen skjedde på et tidspunkt da det var lite annen trafikk. I skjerpende retning vektlegges at hastighetsoverskridelsen skjedde i en tunnel hvor skadepotensialet er større ved trafikale uhell. Allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon i slike saker, påpepeker retten.

Foruten samfunnsstraffen får han ikke kjøre bil på åtte måneder. I tillegg må ha han ta ny førerprøve dersom han ønsker førerkortet tilbake etter de åtte månedene.

Domfelte, som er bosatt i Trondheim, erklærte at han vedtok dommen.