To unge fikk kommunens stipend

Nyheter

Denne uka ble det kåret to nye, lokale stipendvinnere på Hitra kulturhus. Idrettsstipendet 2018 går til fotballspilleren Anfal El Yamani og judoutøveren Seweryn Bagniewski. Mellom seg deler de et stipend på 20.000 kroner, og begge har planer om å bruke stipendet til å reise for å utøve sin favorittsport:

- Jeg skal bruke stipendet til å delta på NF Academy i Estoril som ligger i Portugal, skriver Yamani i sin søknad, en fotballspiller som til de grader har markert seg på fotballbanen for Hitra FK.

Seweryn, som er medlem i Sandstad judoklubb, skriver i sin søknad at han skal bruke sine 10.000 kroner til å utøve judo rundt om i Norge:

- Jeg vil bruke stipendet til å reise rundt i landet for å få trent og konkurrert mot utøvere på min egen alder, vekt og nivå.

Kultursjef Omar Pleym forklarer at kriteriene for å søke om et slikt stipend er vide, og også at hele grupper kan søke. Så lenge man er innenfor alderen 14 til 25 år, driver med kulturelle aktiviteter og brenner for sin aktivitet, kan man søke.

Idretts- og kulturstipendet går hånd i hånd, men i år var det ingen søkere på kulturstipendet, noe Pleym er misfornøyd med:

- Jeg skulle ønske flere benyttet seg av ordningen. Det har aldri vært nok søkere til at det har blitt noen konkurranse, de som har søkt har fått, sier Omar Pleym, og minner på at også grupper kan søke om stipend.