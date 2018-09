Har trukket to av guttelagene. Samtidig kommer jentene til og vil spille fotball

Nyheter

Før høstsesongen startet trakk Frøya FK sitt G14-lag. I forrige uke valgte klubben også å trekke G16-laget.

Årsak: de hadde for få spillere.

Trener på G16, Ulrik Ervik, forteller at de også i vårsesongen hadde slitt, og var avhengige av å bruke spillere fra 14-årslaget. Men at 14-årslaget ble trukket først, bidro ikke til at man klarte å opprettholde et lag for 16-åringene i 11-serien nå i høst.

- Vi meldte opp lag både i 7-er og 11-serie, slik at vi kunne velgte når vi så hvor mange vi hadde i troppen. Noen sluttet før ferien, men det kom også noen til etter sommeren. Og da vi fikk positive svar fra noen til, så valgte vi å starte i 11-serien. Men da disse ikke ble med likevel, så ble det ikke nok spillere, forklarer Ulrik Ervik.

Han forteller at tre av spillerne som egentlig skulle spilt på 16-laget, er med og får spille på G 19. To andre av guttene har meldt overgang til Hitra FK.

- Vi har også opprettholdt treningsgruppa, slik at guttene som er igjen har et treningstilbud, forteller Ulrik Ervik.

Mens fotballklubben sliter med å rekruttere nok gutter i denne aldersgruppen, skjer det positive ting med jentefotballen. Sist onsdag hadde det som kan bli et jenter 14-lag sin andre trening. Ti jenter var sist onsdag samlet til sin andre trening i fotballklubbens regi. De skal ikke spille serie i høst, men fotballklubben skriver på sin facebookside at det kan bli aktuelt med deltakelse i Dahle-Cup allerede i oktober.