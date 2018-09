Snart sesongstenger den populære kafeen

Nyheter

Populære Gaustadbrygga på Titran stenger snart dørene. Fredag, lørdag og søndag er de siste offisielle åpningsdagene for den koselig kafeen til Kjersti Nord denne sommersesongen.

Kjersti har startet vaffelpressa Kjersti Nord har påskeåpnet kafeen på Titran, og gleder seg over at lokalbefolkningen er blant de mest trofaste gjestene.

Kjersti åpnet kafeen for første gang sommeren 2010. Da lokalavisa intervjuet Kjersti for noen år siden kunne hun fortelle at hun store deler av voksenlivet har vært bosatt i Oslo. Fra hun var en neve stor ble somrene gjerne tilbragt hos onkelen Isak på Titran. Det tidligere fiskeværet var et barndoms paradis. Men å bo der som voksen var lenge en fjern tanke. Ideen vokste frem over tid. Onkelen hadde invitert henne nordover flere ganger, og plutselig passet det sånn at hun kunne åpne kafe på Titran.

De første sesongene reiste hun sørover igjen når siste kaffekopp var servert utpå sensommeren. Men i 2013 brøt hun tvert av og flyttet nordover. ”Himmelblå-Kjersti” ble hun kalt. Nå er hun en av de rundt hundre fastboende. Resten av intervjuet kan du lese her: