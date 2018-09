130-årsjubileum i kirka

Nyheter

- Her blir det dåpsbarn, konfirmantpresentasjon, utdeling av bøker til barn (10 år), orgel, salmesang og korpsmusikk, prost og to prester, forteller kirkeverge Hege Terese Myhren.

Selve fødselsdagen for Sandstad kirke var i sommer, den ble innviet 11. juli 1888.

Sandstad kirke er bygd på ei tomt fra gården Sandstad, og med kirka ble bygdas kultursentrum flyttet hit.

- For det er slik med kirkene, sier kirkevergen, de er våre eldste kulturhus. Her har sang, orgel og andre instrumenter skapt mange opplevelser for bygdas befolkning – enten gjennom kirkelige handlinger, eller i form av konserter. Så også i Sandstad.

- På søndag markerer vi dette, og Sandstad menighetsråd stiller med kaffe og kaker til kirkekaffen. Vi håper riktig mange tar seg tid til en liten time søndag ettermiddag og lytter til Strand seniorbrass, flott konfirmanter fra Sandstad sokn, bivåner barnedåpen og deltar med hjertet når 10-åringene får sine bøker.

– Og om en av 10-åringene har lyst til å synge en liten sang for fellesskapet, slik som i fjor, tar vi gjerne i mot det, sier kirkevergen.

Sandstad kirke har langplan, tilhører «de hvite trekirkene» som ble bygd fra 1850-tallet og utover, og hadde opprinnelig 350 sitteplasser. Arkitekten var Johannes Henrik Nissen i Kristiania, som også var arkitekt for både Hallaren og den gamle Sletta kirke. Visste du forresten at man kimte så lenge og hardt med kirkeklokken i Sandstad kirke, da freden kom til Norge i 1945 at klokka sprakk? Den gamle klokka står fremdeles i våpenhuset. Den gamle klokka ble 100 år gammel, og har stått i våpenhuset i 30 år, da Sandstad fikk ny klokke til 100-årsjubileet i 1988.