Vil dele teknisk i to

Nyheter

Fra nyttår kan det være slutt på at Frøya kommune har en teknisk avdeling, og en leder som omtales som teknisk sjef.

I forbindelse med at Jomar Finseth sa opp som teknisk sjef, og han da var den andre lederen som sluttet etter å ha hatt lederjobben i kort tid, ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan teknisk avdeling fungerer. Med stor vekst i arbeidsoppgavene de siste årene, ønsket kommunen å se på om teknisk avdeling var riktig organisert. Arbeidsgruppa er ledet at kommunalsjef Roger Antonsen. Det er gjort intervjuer med alle ansatte, og kartlagt hvor skoen trykker.

Nå legges rapporten fra arbeidsgruppa fram, og her foreslås det at de to avdelingene som sorterer under teknisk blir gjort til to egne virksomheter, med hver sin virksomhetsleder. Den ene avdelingen skal være kommunalteknisk og drift, den andre forvaltning. Begge lederne skal gå inn i rådmannens lederteam. Det foreslås at den nye strukturen skal være på plass fra 1. januar 2019.

Administrasjonsutvalget i Frøya kommune skal behandle rapporten førstkommende tirsdag.