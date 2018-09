Blir over 60 biler på utstillinga - disse merkene er klare

Nyheter

Fristen for påmeldinger er gått ut, men Therese Sollie i Frøya storhall venter fortsatt på endelig tilbakemelding fra de siste forhandlerne. Men det er klart at bilmessa i Frøya storhall vil ha minst 60 biler på utstilling når den arrangeres lørdag 27. oktober.

- Syv bilforhandlere er allerede klare. De vil komme med mellom fem og 13 biler hver. Og så venter på siste avklaring fra noen flere forhandlere, forteller Sollie.

De som er klare er Nardo Bil, Motortrade, Toyota Bilia, Møller bil, Witro bil, Porsche og Tesla.

- Det blir et stort arrangement, og vi har alliert oss med Hotell Frøya for varmmat og bespisning. Og satser vi på at det skal bli et bredt arrangement som hele familier kan komme på, og kose seg i løpet av dagen.

Vinneren av The Voice 2017, Thomas Løseth, er engasjert til musikalsk underholdning. Det blir hoppeslott for barna, Salmar skal ha stand med smaksprøver, og det jobbes også med noen overraskelser.

- Vi gleder oss. Det skal bli et variert og allsidig program med noe for enhver smak, forteller Therese Sollie.