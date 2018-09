Setter opp festeavgifta

Nyheter

Frøya Kirkelig fellesråd har vedtatt å sette opp festeavgiften for graver på gravplassene. I dag koster det 100 kroner i året for ei grav som er yngre enn 60 år. Her vil prisen bli 150 kroner.

For graver eldre enn 60 år er årsavgifta på 200 kroner. Nå blir den satt opp til 250. Avgiftsøkningen vil gjelde fra 1. januar 2019.

Det er kommunestyret i Frøya som skal endelig vedta økningen.

- Det er råflott Betenkt over standarden på den nye gravplassen