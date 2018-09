Tre pågrepet etter grov overtredelse av våpenloven

Nyheter

En mann i 20-årene ble pågrepet av politiet etter at det ble avfyrt et skudd mot Klubben grendahus lørdag ettermiddag. I huset til mannen fant de et våpen som de mente kunne knyttes til skytingen.

Nå forteller politiet til adressa.no at ytterligere to personer er pågrepet.

- Det er tre som er pågrepet, og de skal avhøres etterhvert. Krimteknisk er varslet og de tar seg av åstedet på Frøya, sier Arild Hopsø, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Adressa.no skriver at de tre er siktet for grov overtredelse av våpenloven, men at politiet ikke vil si noe om hva slags våpen som er brukt.