17-åring omkom i mopedulykken

Gutten som kjørte av veien med moped ved Kvernøybrua på Frøya, døde på stedet. Det bekrefter operasjonsleder Frank Brevik i politiet.

Ulykken ble meldt inn klokken 08:27. Gutten var funnet bevisstløs i ulendt terreng ved brua.

Helsepersonell kom kjapt til stedet, men livet stod ikke til å berge.

- Det er en 17 år gammel gutt, som gikk skole på Frøya. Foreldrene, som bor i en annen kommune, er varslet. Det er satt i verk kriseteam, og politiet fortsetter etterforskningen, opplyser operasjonsleder.

- Det er et forferdelig vær, og det er mulig å anta at været kan ha vært medvirkende til ulykken. Men det kan se ut som at ulykken ikke skjedde på selve brua. Vi mener å ha øyenvitner som skal avhøres når vi har klarert plassen her, uttalte skadestedsleder Arild Sollie til lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i formiddag.