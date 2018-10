Død hval slept til havs for å råtne ferdig

Nyheter

Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev i går, ble det nylig funnet en død hval inntil moloen på Bremnesvågen i Bremneset. Kadaveret, en spermhval 10-12 meter lang, ble funnet av Turid og Arvid Bremnes og hadde trolig drevet i land med siste storm.

Kadaveret var så stort at det måtte fjernes før det ble et miljøproblem for nærområdet. Kystvakten ble derfor koblet inn i saken og utpå ettermiddagen i går kom kystvaktskipet «Njord» til Bremnes.

- Kadaveret hadde gått så mye i oppløsning at man ikke fant riktig å forsøke å senke det på dypt vann. I stedet ble det slept 10-12 nautiske mil ut i havet (ca. 20 km) og sluppet der, forteller skipssjef, kapteinløytnant Fredrik Synnes på "Njord" til lokalavisa. Han forteller at kadaveret vil drive nordover og trolig ha gått helt i oppløsning og sunket før det igjen kan nå land.