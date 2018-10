Malgorzata på sjakksamling under OL i Georgia

Nyheter

På slutten av september var Malgorzata Kopaczek-Styczen fra Frøya på sin fjerde samling med USF-akademiet.

USF står for Ungdommens sjakkforbund og har som formål å tilby et opplegg for ungdom som ønsker å skolere seg innen sjakk. For eksempel som turneringsarrangører, sjakktrenere- og dommere.

De får også en god innsikt i Sjakk-Norge og sjakkverden for øvrig. Den nylige samlingen fant sted under sjakk-OL i Batumi, Georgia.

Allerede på vei fra Norge mens de ventet på neste fly i Istanbul fikk de to foredrag, forteller Malgorzata.

- Først av presidenten i Norges sjakkforbund, Morten Lillestøl Madsen som snakket om Verdenssjakkforbund og OL. Deretter av visepresident Vibeke Ekeland Grønn angående kvinnerekruttering i sjakk og skolesjakken.



Første besøk i Georgia ble lagt til lokalet som huset OL. Dagen etter deltok de på ulike møter som typisk blir avholdt når ulike komiteer møtes under sjakk-OL.

- Som potensielle organisatorer i fremtiden var det viktig at vi fikk se hvordan alt styres, og hvordan avgjørelser blir tatt innenfor de forskjellige feltene i internasjonal sjakk, sier Malgorzata.

Naturlig nok ble det også tid til sosiale aktiviteter. Blant annet lunsj med de norske dommerne i Batumi.

- Vi fikk blant annet vite hva oppgavene til dommerne går ut på under OL. hvordan de ble satt opp til dømming ved bestemte land, hvordan det er mulig å bli en internasjonal dommer, om forskjellige nivåer av Verdenssjakkforbund-dommere og mye mer.

Fast del av skoleundervisningen

Malgorzata forteller at de norske sjakkinteresserte ungdommene deltok på ulike møter.

- Jeg deltok på Chess in schools og her forklarte ulike land sin sjakkpraksis. Landet som overrasket mest var Paraguay som i år fikk en lov som sier at sjakken skal være en del av skoleundervisningen. Dette er et stort skritt og det vil nok ta litt tid før noe slikt eventuelt skjer i Norge. Tross det har det Norske Sjakkforbundet klart å komme med mange gode “sjakk i skolen”- prosjekter de siste årene. Blant annet Sjakk5eren som består av kurs og turnering for 5.klassinger noe som i fjor ble testet ut i Trøndelag og som kommer inn i flere fylker i år.

Hun tilføyer at Skolesjakken drives aktivt i Norge og at flere prosjekter er under arbeid som Yes to chess og sjakk som valgfag.

Etter Chess in Schools komitemøte spiste hele USF-akademiet middag med begge de norske landslagene i sjakk samt presidenten og visepresidenten i Norges Sjakkforbund. Under middagen var det også foredrag av Norges lagkaptein Ole Chr. Moen.