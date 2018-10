Dette mener de om mobilfri skole

Nyheter

I det siste møtet i Hitra ungdomsråd(HUR) ble det fra oppvekstkomiteen fremmet et ønske om at HUR sa sin mening om temaet: Mobilfri skole - er det veien å gå ?

HUR diskuterte saken i møtet og kom frem til at det er forskjell på videregående og ungdomsskole.

- For videregående skole er ikke dette et behov. Når det gjelder ungdomsskolen mener HUR at man ikke har behov for å bruke telefon på skolen, men de liker ikke og har ikke tillit til systemet hvor de leverer fra seg telefonene til skolen. De er ikke fornøyd med dagens system skolen bruker for å oppbevare telefonene. De bekymrer seg for tyveri. Tiltak: De ønsker å oppbevare telefonene sine selv, men ikke bruke den i løpet av skoledagen, mener HUR.