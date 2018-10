Fiks dette mens du er på hytta i høstferien

Nyheter

Stormene herjet over Sør-Norge i september og flere er på vei. Bruk høstferien til å gjøre hytta klar for storm og nedbør.

Nesten 25 prosent av alle hytteskader som meldes til forsikringsselskapene hvert år skyldes storm. Det er den klart største skadeårsaken på norske hytter, viser tall fra Frende Forsikring.

- September var ekstrem på skadefronten. Den ene stormen avløste den andre og det er mange hytter som har fått en røff start på høsten, sier Øystein Øren, senior skadekonsulent i Frende Forsikring.

Vann og vind

- Store nedbørsmengder førte til taklekkasjer og fylte kjellere med vann, mens stormene raste fra seg på hyttetak og bygninger, sier Øren i Frende.

- Nå er det viktig at hyttefolket bruker litt tid i høstferien på å sikre fristedet sitt mot kommende stormer, sier han.

Undersøkelser fra Virke Reise viser at mange nordmenn velger å bruke høstferien på hytta i år. 27 prosent av de som skal på høstferie sier at de reiser på hytta. Det er en økning både fra 2016 og 2017.

Topp fem hytteskader

Dette er skadeårsakene Frende registrerer flest av på norske hytter:

Storm (23%) Utvendig rørbrudd (13%) Relatert til rettshjelp (10%) Snøpress (10%) Utett bygg (5%)

- Dette er skader som ofte oppstår om høsten og vinteren. Mange av dem kan unngås med små forberedelser og vi anbefaler at du gjør det nå, sier Øystein Øren og legger til:

- Når stormen varsles er det ikke sikkert du har mulighet til å kaste deg rundt og reise på hytta i en fei.

Frendes skadekonsulent anbefaler at du og hyttenaboene dine enes om å passe på hverandres eiendommer gjennom perioder med mye vær.

Kjekk sjekkliste

Styreleder i Norges Hytteforbund, Mathias B. Dannevig har flere gode råd til hytteiere, enten hytta skal stenges for vinteren eller er åpen for besøk også i det kaldere halvåret.

- La noe grunnvarme stå på der det er vannrør hvis hytta brukes om vinteren, men vær forberedt på at strømbrudd kan gjøre at frostvakten forsvinner for en periode. Derfor bør det aldri stå på vanntrykk i rørsystemene når du er borte, sier Dannevig.

- Hvis hytta skal vinterstenges, husk å tappe vannanlegg og ikke glem å tømme skylletanken på toalettet. Husk å låse alle dører og lukk alle vinduer. Hvis det er deler av hytta som er ekstra utsatt for slagregn eller potensielle stormskader er det lurt å dekke til områdene, sier styrelederen.

Dannevig minner om at du bør sikre el-anlegg mot brann ved å trekke ut unødvendige kontakter og sikre mot lynnedslag.

- Sikre til slutt hytta mot mus og rotter og sprøyt mot maur og skadeinnsekter om du har mistanke om skumle insektaktiviteter. Det er mye å tenke på når man er hytteeier, sier Mathias Dannevig i Norges Hytteforbund.

TIPS: Dette bør du sjekke i løpet av høstferien