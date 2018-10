- Har bygget om 40-50 butikker, og aldri opplevd dette

Nyheter

- Kommunen er jo stengt, så vi får ikke gjort noe i forhold til dem i dag. Men mandag morgen er vi klare til å få få vite hva kommunen forventer, sier eiendomsdirektør i Coop Orkla Møre, Lars Ove Breivik.

Det var tidlig fredag ettermiddag - like før klokka tre - at butikksjef Kenneth Engan fikk mail fra kommunen om umiddelbart å stenge Extra-butikken på Sistranda. Begrunnelsen var at det ikke var søkt om midlertidig brukstillatelse under byggingen. Som kjent er Coop-butikken på Sistranda under en større ombygging og utvidelse.

Butikken har vært stengt siden klokka 16 fredag.

- Vi er litt usikre på hva kommunen mener med pålegget. Vi har bygget om mellom 40 og 50 butikker, og aldri opplevd dette. Det er vanlig praksis ved slike ombygging at butikken flyttes rundt i arealet alt etter hvor byggearbeidet pågår, sier Breivik

- Men vi har i alle fall hentet inn det vi eventuelt må dokumentere fra entreprenøren og under-entreprenørene, og kan legge dette fram for kommunen, sier Lars Ove Breivik, som beklager situasjonen.

- Dette er uheldig for butikken, som taper mye penger, og for kundene våre som ikke får handlet, sier eiendomsdirektør Lars Ove Breivik