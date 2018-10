Ja til sjønær bolig i landbruksområde

Nyheter

Torbjørn Johansen har søkt om å få fradele tomt til bolig fra sin eiendom i Klungervika på Sørdyrøya. Tomta er i strandsonen, og innenfor en reguleringsplan der arealet er definert til jordbruk. Både administrasjonen i Frøya kommune og fylkesmannen anbefalte at det ikke ble gitt dispensasjon til fradeling, men forvaltningsutvalget i Frøya så annerledes på søknaden.

I søknaden ble det vist til at området allerede er privatisert, og at tomta ikke vil gi noen oppstykking av landbruksarealet. Det ble også vist til at tomta er tiltenkt familiemedlem som er tiltenkt en rolle i den framtidige villsaudrifta på eiendommen.

Et enstemmig forvaltningsutvalg vedtok å gi dispensasjon til tomta. De viser til at tiltaket ikke betyr ytterligere privatisering, at Frøya kommune bygger ut skolen på Dyrøya og ønsker at yngre folk skal få etablere seg i kretsen, og at tiltaket vil styrke eiendommens funksjon som landbrukseiendom, og bidra til generasjonskifte.

Saken er sannsynligvis ikke opp og avgjort, da fylkesmannen kan levere klage.