Forbereder seg til kåring av ungdommens priser

Nyheter

Hitra ungdomsråd(HUR) skal i neste møte drøfte hvordan de skal forberede skolene på nominasjon til «Flekkmarihåndprisen» og «Æ bryr mæ om dæ-prisen».

Både grunnskolen og videregående skal før prisutdelingen under Hitterkvelden i april neste år nominere hver sine kandidater til de to prisene, som til slutt skal kåres av HUR. Under Hitterkvelden i år ble de to prisene utdelt for første gang:

Dette er kriteriene for å bli nominert til prisene:

Flekkmarihandprisen

Tildeles barn og ungdom som har vist enestående forståelse og interesse for natur og miljø. Dette må gjerne også ha framkommet gjennom:

• egne initiativ for å engasjere flere til å få slik interesse

• egen innsats for å ta vare på naturen og miljøet Prisen består av diplom og en sjekk på kr 2.500. Totalt deles det ut to priser, og da slik: Henholdsvis en elev i grunnskolen og en elev ved Guri Kunna, Hitra Skolene får oppgave med å nominere, med kort og konkret begrunnelse på maks 10 linjer Deretter får HUR i oppgave å kåre den enkelte vinner.

Æ bryr mæ om dæ-prisen

Tildeles barn og ungdom som har vist enestående omsorg og omtanke for andre. Gjerne på en modig måte, også slik at vedkommende:

• framstår som et godt forbilde

• gjennom sitt engasjement har fått flere til å bry seg om andre på en positiv måte. Prisen består av diplom og en sjekk på kr 2.500. Totalt deles det ut to priser, og da slik: Henholdsvis en elev i grunnskolen og en elev ved Guri Kunna, Hitra Skolene får en oppgave i å nominere, med kort og konkret begrunnelse på maks 10 linjer. Deretter får HUR i oppgave å kåre den enkelte vinner.