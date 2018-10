- Jeg har gledet meg veldig til i dag. Tenk, det har gått tretti år!

Nyheter

Melandsjø omsorgssenter er igjen pyntet til fest.

For eksakt tretti år siden, den 16. oktober 1988, feiret man innvielsen og på samme dato i 2018 er bygdefolket samlet igjen. Denne gang for å mimre over årene som har gått og ikke minst hedre den formidable innsatsen som sanitetetsforeningene la til grunn så eldresenteret på Melandsjø omsider ble en realitet.

Påtrykket fra sanitetsforeningene

- Det var i forbindelse med oppussingen av fellesstua i sommer at vi oppdaget at senteret fyller 30 år i år. Så vi tenkt vi kunne slå to fluer i en smekk, feire jubileet og samtidig få vist fram hvor flott nystua har blitt, smiler Kristin Floor og Eli Tønnes i Melandsjø omsorgssenters velferdsråd under jubileumsmiddagen tirsdag kveld.

De tilføyer at man må gå ytterligere 24 år tilbake i tid. De første planene om et eldresenter på Melandsjø forelå helt tilbake til 1964 da Hitra ble til en kommune.

Eli forteller at sanitetsdamene opprinnelig ønsket at det tidligere herredshuset på Melandsjø skulle bygges om til eldrehjem. Først i 1979 ble det vedtatt at Hitra kommune skulle bygge et eldresenter på Melandsjø. Det var mulig å realisere på grunn av de seks sanitetsforeningenes samarbeid om prosjektet og deres utrettelige engasjement, uttallige fester og basarer holdt til inntekt for et nytt senter. I forbindelse med innflyttingsfesten skrev lokalavisa Hitra-Frøya at foreningene blant annet ga inventar og utstyr for 115.000 kroner - en stor sum penger den gang.

- Kry over det vi har fått til

Det skulle gå ytterligere ni år før senteret omsider kunne ta i mot de første beboerne. Det ble naturligvis en gledens dag på Melandsjø, konstaterte Berit Fillingsnes som var leder for Asmundvåg sanitetsforening og Solbjørg Skare, lederen for Hitra sanitetsforening, til lokalavisa i 1988.

Solbjørg og Berit var to av de innbudne gjestene under tretti års feiringen i dag. Begge mintes ei fin tid. De fortalte om arbeidet som foreningene la ned, om gledene og det gode samarbeidet mellom sanitetsforeningene.

- Ikke rart at folk som bodde for seg selv heller ville bo her ved senteret. Jeg er kry over det vi har fått til og for å ha tatt del i dette arbeidet, sa blant annet Solbjørg.

Berit trakk fram at hun hadde gledet seg veldig til jubileumet i dag. - Tenk, det har gått tretti år, smilte Fillingsnes til de andre gjestene.

Forut sin tid

Å trekke fram det store engasjementet til ildsjelene i sanitetsforeningene gjorde også leder for helse- og omsorgskomiteen, Torfinn Stub, da han talte under dagens jubileum på vegne av Hitra kommune.

- Tenk alle innsamlingene sanitetsforeningene har hatt for å skaffe til veie penger. Det er mang en lest, vott og duk som skal til for å få til et resultat som dette. Melandsjø omsorgssenter føyer seg inn i rekken viktige bygg som er realisert på Hitra takket være sanitetsdamene.

Han tilføyde også at de var forut sin tid.

- Situasjonen kunne vært en helt annen i dag, om de ikke hadde stått på for å få realisert et eldresenter på Melandsjø, sa Stub og gratulerte med de første tretti år.