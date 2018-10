Europris og Coop kan bli samlokalisert på Hammarvika

Nyheter

Lokalavisa fortalte i sommer om at selskapet Handelsbygg hadde sett seg ut et område på Hammarvika. Selskapet jobber blant annet med Europris.

Her vil de bygge 3.000 kvadratmeter for kjedebutikk Selskapet Handelsbygg har kastet sine øyne på et område i nærheten av rundkjøringa på Hammarvika og skisserer bygging av to forretningsbygg på tilsammen 3.000 kvadratmeter.

Tomteområdet de hadde sett seg ut, er på dyrka mark, og da formannskapet behandlet arealplan i august, ble innspillet om å gjøre om dette til næring/handels-område avvist. Men allerede før dette hadde det vært dialog mellom Handelsbygg og Coop Hamarvik, som er i ferd med å regulere et område på Hammarvolden på Hammarvika til butikkområde.

Dette melder Coop Hamarvik og Handelsbygg i en felles pressemelding i dag:

"Nå har de to selskapene skrevet en intensjonsavtale om å samlokalisere begge selskapenes virksomheter på Coop Hamarviks nye kjøpesenter på Hammervolden.

Og Handelsbygg vil tilby sitt butikklokale til Europris.Nå har de to selskapene skrevet en intensjonsavtale om å samlokalisere begge selskapenes virksomheter på Coop Hamarviks nye kjøpesenter på Hammervolden"

Og Handelsbygg vil tilby sitt butikklokale til Europris.

De forteller at det siden april i år har det vært kontakt mellom partene om å få til et samarbeid. Denne uken ble det skrevet en intensjonsavtale, og går alt etter planen vil de to selskapene bli å finne på et stort handelsområde på ca 5 500 kvm.

"Går alt etter planen vil handelsområdet åpne dørene for publikum høsten 2020", skriver de i pressemeldingen.

-Frøya er et spennende område, og jeg har stor tro på at en etablering her er framtidsrettet. Og lokaliseringen på Hammervolden og samlokaliseringen med Coop Hamarvik mener vi er optimal, sier daglig leder Tore Arntzen i Handelsbygg Holding AS.

Og han får følge av daglig leder i Coop Hamarvik, Arnt Breivoll.

-Det er nødvendig for Coop Hamarvik å få et mer moderne og framtidsrettet butikkanlegg på Frøya. Derfor ønsker vi å bygge nytt på Hammervolden. En god samlokalisering med flere sterke handelsaktører vil forsterke den magneten vi tror Hammervolden vil bli i framtidas handel på Frøya, sier Breivoll.