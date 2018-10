Uenige om hvor lista bør ligge

Nyheter

- Vi legger oss på et kollosalt høyt nivå her, sa Arvid Hammernes om forlaget som var utformet av hans kollega ved teknisk etat, Bjørnar Grytvik.

De er begge ingeniører og ansatt ved teknisk etat i Frøya kommune, og de er begge lokalpolitikere. Bjørnar Grytvik (Frp) og Arvid Hammernes (V)møtte som politikere i formannskapet sist tirsdag. Men da saken om kloakkutbygging for Sistranda, Hammarvika og Flatval kom opp, måtte Grytvik tre tilside, da han er saksbehandler på saken. I stedet måtte han som som fagmann svare på spørsmålene som kom fra politikerne.

Diskusjonen ble likevel i stor grad gående mellom Grytvik og Hammernes. Diskusjonen gikk på hvilket nivå kommunen skal legge seg, hva som kan defineres som "bra nok", og hvilke tekniske løsninger som kan velges. Flere av de øvrige politikerne vedgikk at de ikke hadde kunnskap nok om tema til å avgjøre hva som er bra nok løsning.

- Jeg må innrømme at jeg ikke engang er i stand til å stille de rette spørsmålene her, sa ordfører Berit Flåmo.

Saken slik den er lagt fram, betyr en stor enkeltinvestering for Frøya kommune. Forslaget går på bygge ut et felles renseanlegg for Sistranda - Hammarvika - Flatval til en prislapp på 58 millioner kroner. Penger som må tas inn gjennom at kloakk-avgifta til kommunens innbyggere økes.

Da Grytvik forklarte hvorfor man ønsket å bygge ett større renseanlegg og med det sanere slam- avskillere og de spredte kloakkanleggene, sa han også at man med dette gjorde et verdivalg: at Frøya skal et system som gir minimal forurensning ut i sjøen.

Hammernes kjøpte ikke at man må sanere alle slamavskillene, og pekte på at man bare gjennom rensing av eksisterende slam-avskillere har redusert utslippene.

Da Grytvik ble spurt om dette, svarte han at slamavskillere er en nødløsning, og at det ikke er godt nok å satse på det, for å ta vare på miljøet i strandsonen.

- Det må mekanisk rensing til for å ivareta de kravene som kommer i framtida, sa Grytvik.

EUs vanndirektiv trer i kraft i 2021, Og Frøya kommunes avløpsplan er utformet for at kommunen skal innfri kravene som ligger i direktivet.

- Framstår som meget forurenset Kloakk fra de tettest bebygde områdene på Frøya gjør at sjø og fjæresoner er klassifisert som sårbare. Havnevågen på Flatval beskrives som meget forurenset.

Tidligere var det foreslått et renseanlegg på Sistranda (i utvidelsen av Nordhammarvika næringspark) og ett renseanlegg på Hammarvika (med mulighet til å koble på Flatval).

Politikerne stilte spørsmål om det var mulig å gå tilbake til dette, slik at man kunne ta en mer trinnvis investering. Et enstemmig formannskap valgte til slutt å sende saken tilbake for å få utredning om det er mulig å få til en billige løsning som likevel kan innfri kravene som kommer.