I helga åpner Aina sin gårdskafé

Den mangeårige drømmen til Aina Taraldsen Sandvik er snart blitt en realitet. På lørdag åpner offisielt den nye gårdskafeen til Hurran gårdsmat på Flatval.

- Det trenger ikke være stort for å skape magi, kunne Aina fortelle i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya i sommer. Som alt annet på gården er dette et familieprosjekt og den siste tiden har de gått og ventet på at den nye Flatvalveien omsider skal åpne, kaféen har ikke hatt mulighet til å ta i mot kunder før det.

- Omsider slipper vi tungtransporten gjennom grenda vår Ventetiden har vært lang og skuffelsene mange, men fredag kunne de jubelen løs på Flatval.

Omsider den gode kaffelukten bre seg over Flatval.

"Kafeen til Aina minner ikke så lite om det man kunne finne i et mormorkjøkken. Til og med det blomstrede tapetet innbyr til nostalgi", skrev lokalavisa i artikkelen i sommer. Her kunne Aina også fortelle at de skal servere tradisjonell mat, med en liten vri ved kafeen.