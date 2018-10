- Naturen på Frøya er fint, men ingenting slår Mausund

Æ e utrolig glad i dæ, og takk for at du har vært der når æ har trengt dæ

Navn: Maiken Pettersen

Alder: 16 år

Bor: Mausund

Skole: Guri Kunna avd. Frøya

Hobby: Spille spill

Forbilde: Ingen spesielt

Kjæreste: Nei

Mest bruke app: Snapchat

(favoritt) Mat: Pizza

Hva holder du på med denne uka?

- Denne uka har jeg vært på besøk hos søsteren min som bor Trondheim. Der fikk jeg være med på fabrikken Nidar der søsteren min jobber, og fikk utforske arbeidsplassen hennes.

Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg vil si at jeg er en ganske lat person, men samtidig er jeg komisk og klein av og til.

Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

- Jeg selv er ikke så glad i å være på skolen i mange timer, så jeg ville ha forminske skoledager til elevene slik at det ikke ta for mye av fritiden deres.

Hva er høydepunktet i hverdagen?

- Høydepunktet mitt i hverdagen er enkelt og greit det å komme hjem fra skolen.

Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

- Jeg synes naturen på Frøya er utrolig fint, men ingenting slår naturen på Mausund uansett!

Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

- Plassen jeg bor i nå er ganske øde fra før av, så her trives jeg uten å legge til noe ekstra.

Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

- Armin vaan Buuren!

Hva gjør deg glad i hverdagen?

- Jeg blir glad av mye forskjellige grunner, det kan være alt fra småting som gjør meg glad i hverdagen. For eksempel når jeg ser katta mi eller når jeg får tid til å FaceTime med storesøstra mi og Laila.

Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

- Det blir som oftest irriterte når jeg ikke rydder rommet mitt.

Hva kjennetegner din beste venn?

- Min beste venn er omtenksom og er en tøffing!

Hva bruker du pengene dine på?

- Mye av pengene mine går til unødvendige ting istedenfor å bruke de på klær og mat, noe som jeg faktisk trenger.

Den siste du ga en klem til?

- Cathrine

Hva spiser du til frokost?

- Jeg pleie ikke å spise frokost, så det er vanskelig å si.

Hvilken sang hører du mest på for tida?

- Hører ofte på sangen «High you are» av What So Not.

Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

- Laila har vært en del av det beste som har skjedd meg. Hun er søskenbarnet mitt, men hun er også min bestevenn.

Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

- Jeg vil si at jeg er en god søster for søsken mine. Spesielt Sandra, vi er som bestevenninner samtidig som vi er søster.

Hva gjør du sammen med vennene dine?

- Vi finner egentlig på mye rart.

Hva gjør du i friminuttene?

- Enten så kjøper jeg noe å spise, eller så prater jeg med venner.

Er ungdommen i dag bortskjemte?

- Ja, det vil jeg tro.

Hva er det viktigste i livet ditt?

- En av de viktigste i livet mitt er katta mi uten tvil.

Hva bekymrer deg mest for tida?

- Penger. Jeg er litt redd for at jeg ikke kommer til å ha råd til noe jeg vil bruke penger på.

Hva gjør du om ti år?

- Da jobber jeg mest sannsynligvis, og kanskje bor i byen.

Hva tror du blir beste med å bli voksen?

- Det å bestemme over meg selv!

Send en hilsen til..:

- Laila Helen Høgseth Kolseth. Æ e utrolig glad i dæ, og takk for at du har vært der når æ har trengt dæ.