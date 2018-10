Nyheter

Til torsdagens kommunestyre på Frøya kommer Holahauan opp som tilleggsak. Holahauan boligområde ved Nordskaget har vært til behandling i flere runder. Grendalaget for Nordskag og Kverva, og lokalpolitikere, med Remy Strømskag (H) i front, har hevdet at kommunen ikke ønsker boligfeltet utbygget, da det er lagt med krav om salg av minst fem tomter, før det opparbeides infrastruktur. Strømskag mener at kommuneadministrasjonen trenerer utbyggingen av det som i følge han er et perfekt beliggende felt, med nærhet til skole, butikk og Frøyas største arbeidsplass. Han har også etterlyst en markedsføring av det planlagte kommunale boligfeltet.

I dag, onsdag, ble sak om Holahauan sendt ut som en tillegssak til morgendagens kommunestyre.

Remy Strømskag har så vidt lest framlegget, og registrerer at det fortsatt foreslås at fem tomter må selges før infrastrukturen bygges ut.

- Her foreslås det å fullføre grunnerverv av boligområdet, samt detaljprosjektering og innhenting av anbud på opparbeidelse av infrastruktur. Det er greit. Men så kommer det et fjerde kulepunkt som sier at det må være inngått kjøpekontrakt med minst fem tomtekjøpere før man opparbeider området. Det blir det samme som å legge det dødt. Dette viser at administrasjonen ikke vil at dette boligområdet skal bygges ut. Dette er fortsatt trenering, sier lokalpolitikeren.

Strømskag lover at det i kommunestyret vil komme et alternativt forslag, og han håper han får flertallet med seg på et vedtak som betyr at boligfeltet blir bygget ut.