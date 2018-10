Nyheter

Ja til betingelsesløs utbygging i Holahauan. Vedtatt med knappest mulig flertall.

Holahauan boligfelt ble behandlet i dagens kommunestyre. Som lokalavisa fortalte i går, reagerte Remy Strømskag på at saken - nok en gang kom opp - med klausul om at de skulle være inngått kjøpekontrakt på fem tomter, før kommunen bygger ut infrastruktur.

- En hemsko for at dette blir bygget ut, mente høyrepolitikeren.

Han gjentok innvendingene fra talerstolen i dag, og oppfordret kommunestyret til å gå bort fra dette betingelsen.

Anne Katrine Finne (Ap) mente at en slik klausul var mye brukt, og en fornuftig forsikring mot at kommunen ikke tok utgiftene ved bygging av infrastruktur i ett boligfelt, når det kunne være fare for at ingen kjøpte seg inn og feltet ble bebygd.

Da det kom til avstemming, viste det seg at ikke alle i Arbeiderparti-gruppa var enige i dette. Eli Ann Karlsen og Gustav Gjevik stemte for opposisjonens forslag om å fjerne betingelsene. Dermed er det klart at Holahauan boligfelt skal bygges ut med infrastruktur uten at det må være solgt tomter i forkant.

- Det var en seier. I kveld blir det en konjakk, sier en fornøyd Remy Strømskag etter vedtaket.