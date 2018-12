Får starte arbeid med liggekai

Nyheter

Trondheim Havn vil stå bak utbyggingen av liggekai på Siholmen på Frøya. Det ble for ett år siden bevilget penger i statsbudsjettet til tiltaket, som er etterspurt av rederiene på Frøya. Kaia skal gi liggemulighet for større frakt- og servicebåter.

Reguleringsplanen for området er under revidering, men nå har Trondheim Havn IKS søkt om dispensasjon til å starte grunnarbeidet før planen er klar. Det vises til at prosjektet har et knapp tidsbudsjett. Liggekaia planlegges bygget på utsiden av eksisterende molo til fiskerihavna på Siholmen.

Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon til at grunnarbeidene kan startes opp.