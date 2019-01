Milliarder til Ocean Space Centre betyr investeringer i øyregionen

Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra desember:

Kopierte først feil statuer da minnelund skulle utsmykkes

Hitra kommune og Kystmuseet i Sør-Trøndelag kunne i november avsløre hva som har skjult seg under preseningene ved Dolm kirke. I prestegårdshagen har de etablert Hitra minnelund og reist to historiske statuer av en fisker og hans kone som står og ser utover Dolmsundet.

- Statuene på Dolm er for å minnes og ære alle dem som lokalsamfunnet gjennom århundrer har mistet på havet. Dette er kopier av to statuer som står i Nordmandsdalen ved Fredensborg slott i Danmark. Vi fikk tillatelse til å lage kopi fra embetet og det er Hitra kommune som har kostet dette, forteller Magnar Ansnes ved Kystmuseet.

Men de som forvalter slottene i Danmark preserte først å hugge feil statuer. De kopierte to figurer som hører hjem i Hitterdalen og det er i Rørostraktene. Heldigvis ble fadesen oppdaget, og de riktige figurene fikk sin plass på Dolm.

1551 krever ny folkeavstemning

Aksjonen “Nei til vindkraftverk på Frøya” har oversender et skriv til Frøya kommune der det kreves ny folkeavstemning om vindkraftutbygging i kommunen.

Sammen med skrivet følger hele 1551 underskrifter.

Folkeavstemning om vindkraft ble avholdt i 2006 - med knapt fleretall for utbygging.

- Kjennskapet til negative sider ved vindkraftutbygging ble den gang overskygget av lovnader om gevinster, mener aksjonsgruppa med Hans Anton Grønskag i spissen.

Skal tigging være tillatt?

Ny politivedtekt for Hitra er på gang. Et av spørsmålene er om tigging skal være tillatt. Saken skaper diskusjoner både blant private og ikke minst politikerne.

- Den vanskeligste sporingssaken vi har hatt

Fiskeridirektoratet arbeider fortsatt med å finne kilden til den rømte oppdrettslaksen som ble fanget på Hitra og flere andre steder i midten av oktober.

- Det er en svært krevende jobb. Dette er den vanskeligste sporingssaken vi har hatt, forteller sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i fiskeridirektoratet region Midt.

Reparatøren ga opp, Henry får ikke fasttelefonlinja tilbake

Etter en måned med ustabilt nett og feilsøk, ble linja kuttet ut, og Henry Stav fikk beskjed om å ordne seg mobilt bredbånd.

- Beskjeden de gir er at det blir for kostbart å reparere. Har du hørt noe slikt? De dropper å reparere telefonlinjer fordi det blir for kostbart! Det er elendig oppfølging og oppførsel fra Telenor, sier Henry Stav på Uttian, mens Telenor forklarte hvorfor det ble sånn.

-Kraftige lokale reaksjoner på statens nei til finansieringsplanen for Ægir

Halvannet år etter at klagen ble levert, har Fiskeridepartementet nå endelig avslått søknaden fra Museene i Sør-Trøndelag om å få finansiere bygging og drift av et Ægir Norsk Havbruksmuseum på Sandstad ved hjelp av oppdrettskonsesjoner.

- En tung dag, sier museumsdirektør Svein Bertil Sæther, samtidig som lokalpolitikere fra alle politiske fløyer freser mot staten.

- Det er kort og godt svært, svært skuffende, sier ordfører Ole L. Haugen (Ap).

Milliarder til Ocean Space Centre betyr investeringer i Øyregionen

Når Ocean Space Centre skal realiseres til en prislapp på seks milliarder, betyr det også at del av dette skal investeres i øyregionen. Ocean Space Centre skal utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi samt sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.

- Vi snakker om at det blir et globalt tungdepunkt for forskning og utvikling innen havbruk. Det er jo helt fantastisk, sier Karl Almaas, senior-rådgiver i Sintef.

Fordeler Havbruksfondet

Hitra kommunestyre avgjør hvordan millionene fra Havbruksfondet skal brukes. 21 lokale tiltak får til sammen 25 millioner kroner

Ny aktivitet på lakseslakteriet

Lerøys slakteri på Dolmøya ble lagt ned da oppdrettsselskapet tok i bruk nyfabrikken på Jøsnøya. Fabrikkeiendommen ble lagt ut for salg, og det tok ikke lang tid før det ble ny aktivitet i lokalene.

Øypall har kjøpt hele holmen hvor fabrikken ligger, og nylig ble produksjonslinja installert og kjørt inn. Når lokalavisa besøker bedriften uka før jul går produksjonen for fullt, og paller blir hentet og kjørt ut til lakseslakteriene.