Enda et førerkortbeslag i tunnelen

Politiet melder torsdag ettermiddag at UP og lokalt politi har gjennomført fartskontroll i Hitratunnelen. Det resulterte i nok et førerkortbeslag etter at en sjåfør ble målt til 124 km/t i 80-sonen.

Dette er det fjerde førerkortbeslaget etter råkjøring i tunnelene på Frøya og Hitra i løpet av kort tid. Like før jul ble to unge bilførere tatt for råkjøring i Frøyatunnelen og en bilfører ble i løpet av romjula fratatt førerkortet etter at han kjørte i 137 km/t gjennom Hitratunnelen.

Avsnittsleder Arild Sollie forteller at Hitra/Frøya-politiet er temmelig sjokkert over hastighetsnivået i tunnelene. De frykter råkjøringen kan få svært alvorlige konsekvenser.