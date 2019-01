Har bestemt seg - bygger ut vindkraft på Frøya

Nyheter

Det nye selskapet TrønderEnergi Vind, som vil være eid 51% av TrønderEnergi og 49% av tyske Stadtwerke München, har reist nok kapital på bordet til at de i dag varsler at vindkraft-utbygginga kan starte-

- Det er tatt beslutning om bygging av fire nye vindparker i Trøndelag: Frøya, Hundhammerfjellet (Vikna), Stokkfjellet (Selbu), og Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger), forteller selskapet torsdag.

Til sammen vil disse fire prosjektene ha en årsproduksjon på i overkant av 1 TWh.

- Sammen med produksjonen fra Fosen Vind vil dette bidra til å redusere det midt-norske underskuddet på fornybar energi. Trøndelag vil med dette være godt rigget for et videre grønt skifte med økt elektrifisering og grønn energibruk i flere sektorer. Norge har offensive klima-ambisjoner. Med ny fornybar energiproduksjon i Midt-Norge rigger vi nå regionen til å lede an i det grønne skiftet, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold i en pressemelding.

Totalt skal det investeres rundt 3 milliarder kroner i de fire nye vindprosjektene.

- Foruten ny fornybar energiproduksjon vil dette bidra til både arbeidsplasser, aktivitet og ringvirkninger en rekke steder i Trøndelag, sier Gjersvold.

TrønderEnergi har etter en lengre prosess funnet en samarbeidspartner i Stadtwerke München (SVM) som bidrar til å realisere disse investeringene. TrønderEnergis eierandel vil være på 30%, mens SWMs eierandel vil være på 70%.

- Sammen med låneopptak i det felleseide selskapet og nedsalget i TrønderEnergis eksisterende vindparker til SWM betyr dette at TrønderEnergi ikke trenger å legge mer kapital på bordet for å realisere de nye utbyggingene. Vi hadde mange interessenter som ønsket å investere sammen med oss, men Stadtwerke München kom ut som den mest attraktive partneren. Dette skyldes punktet omat de tilbød høyest pris, at de har en industriell tilnærming som oss, og at de har de samme høye ambisjonene på energi- og klimaområdet. Det haster med å legge til rette for lavutslipps-samfunnet, og blandingen av tysk og norsk kapital, kompetanse og iver etter et grønt skifte har blitt en perfekt match, sier Gjersvold.