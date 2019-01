Rådmannen vil avslå kravet om folkeavstemning

Nyheter

"Rådmannen har i saksutredningen over vurdert de ulike forhold, og konstaterer at resultatet av en ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et avstemningsresultat ikke har noen påvikning på NVE sin behandling av saken, og tilråder derfor at anmodningen om ny folkeavstemning avslås."

Dette er frøyarådmannens konklusjon og anbefaling på hvordan kravet om ny vindkraft-avstemming skal møtes.

Førstkommende tirsdag skal Frøya formannskap behandle kravet om ny folkeavstemming om vindkraftutbygginga på Frøya. Dette skjer etter at Folkeaksjon mot vindkraftverk på Frøya har levert underskriftsliste med 1554 navn, hvorav 1033 er stemmeberettigede i Frøya kommune. I følge kommunelovens paragraf om innbygger-initiativ er en kommune pliktig til å behandle ett opprop med minst 300 underskrifter (eventuelt 2 prosent av kommunens befolkning). Derfor skal henstilling om folkeavstemming behandles både av formannskap og kommunestyre i Frøya.

I rådmannens saksframlegg vises det til møtet med NVE og Frøya kommune, hvor NVE har prseisert følgende:

- Kommunens rolle: Kommunen kan/ skal uttale seg om innhold i MTA (internveier, plassering, turbiner etc) – og er således kun en høringsinstans i forhold til allerede gitt konsesjon.

- I endelig konsesjonsvedtak – i alle saker – blir det ikke angitt antall vindmøller eller høyde på vindmøllene. En anleggskonsesjon gir rett til å bygge og drive et vindkraftverk med en samlet installert effekt.

- I normalfall går det 5 år fra vedtak til endelig godkjenning av MTA (Miljø-, Transport- og Anleggsplan)

- NVE er opptatt av at vindkraftaktørene benytter seg av best tenkelig teknologi, og på vindkraftområdet har det skjedd mye de senere årene.

- NVE ønsker fleksibilitet og best mulig arealutnyttelse pr turbin / produsert energi.

- Reduksjon i antall turbiner tilsier høyere enheter, noe NVE er positive til.

- NVE anser ikke at færre og høyere vindmøller er en vesentlig endring.

- En ny folkeavstemning kan vise på endret syn i befolkningen, men har ingen praktisk betydning for NVE sin behandling av MTA.

- En nye folkeavstemning med klart «nei» samt et kommunestyrevedtak som sier nei til vindkraftutbygging får ikke avgjørende betydning for NVE og behandling av MTA.

- Det er kun OED (Olje- og Energi Departementet) som kan omgjøre vedtaket. Etter behandlingen av klagesaken i 2013, er det veldig liten mulighet for medhold av OED i denne saken.

- Kommunen har dog full klagerett til OED på vedtatt MTA.

Rådmannens anbefaling vil neppe på full oppslutning under den politiske behandlingen. Flere lokalpartier har gått ut og støttet kravet om folkeavstemming.

Men partiet som har rent flertall alene i Frøya kommunestyre, Arbeiderpartiet, har sagt at de vil ha folkeavstemming hvis konsesjonsmyndighet (NVE) signaliserer at en eventuell ny folkeavstemning vil kunne føre til endret konsesjonsvilkår eller at konsesjonen trekkes tilbake.