Samme dag som det ble avholdt møter med NVE om konsesjonen for Frøya vindkraftverk, la rådmannen fram sin innstilling til hvordan kommunestyret skal forholde seg til kravet om ny folkeavstemming.

Rådmannen anbefaler å avslå kravet, med henvisninger til den informasjonen man har fått fra NVE, om at resultat av en folkeavstemming ikke vil gjør noe fra eller til for konsesjonen som er gitt til å bygge vindkraftverket.

Hans Anton Grønskag i Folkeaksjonen mot Vindkraft på Frøya reagerer sterkt på rådmannens tolkning og anbefaling.

- Rådmannen aner ikke rekkevidden av sitt råd. Her skriver kommunens administrative leder historie på en måte som blir husket i generasjoner! "Analysen" er helt feil! Jeg vet ikke hva politikerne har fått ut av møtet med NVE og TrønderEnergi. Det som er på det rene er at ingen kan trekke slike konklusjoner etter møte mellom motstands-gruppa, og de samme partene, i etterkant av møte med politikerne, skriver Hans Anton Grønskag.

- At kommunens ledelse ikke viser mer ydmykhet nå, når nettopp kommunens egen saksbehandling har vært under lupen, virker merkelig. Her er det gjort funn som kan bevirke utfallet. At denne beskjeden kommer nå, vil styrke den allmenne forståelsen av manglende kommunikasjon i forhold til den massive motstanden i folket, fortsetter han.

- Vi anbefaler administrasjonen å gå i tenkeboksen en gang til. Dette administrative vedtaket signaliserer mangt, ikke minst usedvanlig dårlig timing. Jeg har tiltro til at politikerne kan vise at den snuoperasjonen i egne synspunkter, ikke kun er et spill for galleriet, avslutter Grønskag.