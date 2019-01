Vil leie i stedet for å kjøpe

Nyheter

Mulig kjøp av den gamle videregåendeskolen på Sistranda har vært et tema gjennom flere år. Opposisjonen i Frøya kommunestyre har i forbindelse med kommunebudsjettet tre år på rad forslått et slikt kjøp. Bakgrunnen er plassmangelen ved Sistranda skole, og mulighetene for å bruke skolebygget til nettopp skoleformål. Arbeiderpartigruppen har avvist dette, med henvisning til tilstanden på bygget.

I fjor ble det laget en ny tilstandsrapport som viser at den nyeste delen av bygget ikke er i så dårlig forfatning som den gamle rapporten sa. Det ble også fra administrasjonen i kommunen lagt inn som ett alternativ at skolebygget kan brukes som en midlertidig løsning på plassproblemene ved barne- og ungdomskolen. Da gjennom å leie bygget fra fylkeskommunen.

Det er dette rådmannen nå legger fram som løsningen formannskapet skal ta stilling til førstkommende tirsdag.

Før Fylkeskommunen bygde ny videregående på Frøya, ble det gjort en avtale med Gustav Witzøe og Helge Gåsø der de garanterer for å kjøpe det gamle bygget for 10 millioner kroner, hvis fylket ikke oppnår en tilsvarende pris på det åpne markedet. Denne opsjonsavtalen var en del av det økonomiske grunnlaget for å velge nybygg framfor å rehabilitere den gamle videregåendeskolen.

Fylket har tidligere utlyst bygget for salg, uten at det har blitt solgt. Dette betyr at kommunen sannsynligvis ville fått kjøpe skolebygget til 10 millioner kroner.

Nå foreslås det å inngå en leieavtale med fylkeskommunen, der det anslås at kommunen skal betale 2,5 millioner i året ved ti års leieavtale, eller 2,3 millioner i året ved 15 års leie.

Bak disse høye leiekostnadene på et bygg man kunne få kjøpt for 10 millioner, ligger en forutsetning at bygget må rehabiliteres.

Ved leie vil fylkeskommunen ta dette. Som eier vil kommunen måtte ta en rehabilering beregnet å komme på ett sted mellom 29 millioner og 39 millioner kroner, en sum som da må legges til kjøpesummen på 10 millioner.

Rådmannens anbefaling blir: "Som midlertidig løsning vedr økt arealbehov fra høsten 2019, anbefaler rådmannen at det inngås en leieavtale for å huse ungdomstrinnet på deler av arealet ved gamle Frøya VGS. Sistranda skole tilpasses for midlertidig bruk for barneskolen."