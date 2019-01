Åpner egen forsknings- og utviklingsavdeling

Nyheter

Halvor Hektoen er fra 1. januar ansatt som leder for en nyopprettet forsknings- og utviklings-avdeling i Åkerblå. Halvor har erfaring fra Norges veterinærhøgskole som instituttleder og prorektor og som prorektor for forskning ved NMBU. I fjor fungerte Halvor som avdelingsdirektør i Avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, forteller Åkerblå i en pressemelding.

- Vi har omfattende kompetanse og tilstedeværelse langs kysten, og med å opprette en FoU avdeling gjør vi Åkerblå til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for universitet og forskningsinstitusjoner, industri og næring, sier administrerende direktør Roger Sørensen.

- Vi er svært glade for ansettelsen av Halvor Hektoen, og for å ha fått med oss en slik kapasitet på laget. Vi ser etableringen av en FOU-avdeling som en stor og naturlig utvikling, og en satsing videre på alle våre tjenesteområder. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette riktig satsing. sier Sørensen.