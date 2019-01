Fikk du med deg den blodrøde supermånen over øyregionen?

Nyheter

De som var bittelitt ekstra tidlig oppe i dag, fikk en spektakulær start på dagen. Øyregionen var heldig og hadde stor grad av klar himmel da det sjeldne himmelfenomenet supermåneformørkelse fant sted.

En måneformørkelse oppstår når Jorden legger seg mellom sola og månen og hindrer at sollyset når månen. Det som gjør det ekstra spesielt denne gangen, er at fenomenet supermåne oppstår. Det vil si at måneformørkelsen inntreffer samtidig som at månen er på sin nærmeste Jorden på sin bane i rommet. Da får vi en såkalt supermåneformørkelse, som også kan by på en flott fargespill med blodrød måne.

Dette har bare skjedd åtte ganger siden 1900, og det er 32 år til neste gang fenomenet inntreffer. Under formørkelsen var månens avstand fra Jorden kun 356.200 kilometer.

- Begge de to store måneformørkelsene i 2018 fant sted mens månen sto lavt på himmelen. Disse var derfor ikke så enkle å oppleve med mindre man hadde fri og lav horisont. Denne gang vil formørkelsen være betydelig enklere å følge, skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenformidler Anne Mette Sannes i Astroevents i en pressemelding.

Fra i halv fem-tida i morges begynte månen å komme inn i helskyggen av Jorden og totaliteten var mørkest klokka 06.12. Vårt bilde er tatt over Frøya ca kl. 06.40.

Har du også et bilde fra måneformørkelsen? Send det til post@hitra-froya.no eller bruk kodeord HF TIPS og send til nr 2399.