Demens, utenlandske vogntog, bobilparkering og ny ferge

Nyheter

I forbindelse med årsmøtet i Hitra Pensjonistparti ble det vedtatt fire uttalelser.

Lokalpartiet ønsker tiltak for personer som rammes av demens, strengere krav til utenlandske vogntog, etablering av bobilparkering og støtte til finansiering av ferge mellom Hitra og Aure.

Per topper lista Her er hele lista på 23 personer.

Her kan du lese alle uttalelsene:

Tiltak som må holdes fokus på for dem som blir rammet av demens/alzheimers

En av de største omsorgsutfordringene kommunene står ovenfor er ulike former for Demens/Alzheimers.

Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det blir flere eldre og de lever lengre og noen får Demens/Alzheimers. Men det rammer også flere yngre som også får denne sykdommen!

Det er i dag vel 70000 personer som har Demens/Alzheimers. Dette tallet vil sannsynligvis fordobles innen 30 år. Regner vi med både de som er berørt av sykdommen og deres pårørende er det antatt at over 350,000 personer er direktiv berørt av sykdommen. Som oftest er det pårørende som observeres de første symptomer og blir konfrontert med den enkelte angst og usikkerhet.

Å være familieomsorgsgiver for en person med sykdommen kan være ganske krevende! En må erkjenne at Demenssykdommen er et komplekst område. Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg, for å oppnå en fleksibel tjeneste med høyt faglig nivå og behandling/innsats for den enkelte bruker. Tjenester til personer med Demensomsorg og deres pårørende vil bli en økende utfordring for kommunen i årene fremover. Mange kommuner har innsett at de må prioritere Demens/Alzheimers og har i dag en økning i både pårørende-skole, dagaktivitetstilbudet og opplæringstiltak.

TILTAK SOM MÅ SETTES I GANG OG SOM PENSJONISTPARTIET IVRER FOR:

• tiltak iverksettes mot blant yngre personer under 65 år som utvikler denne sykdommen.

• ulike former for demens krever bo behandlingstilbud.

• det å få en tidlig diagnose innebærer at tiltak kan settes inn tidlig. på denne måten kan vi bremse utviklingen i sykdommen og gi økt livskvalitet i flere år.

• de pårørende må komme inn i en aktiv bruker-rolle med god informasjon om sykdommen, opplæring, støtte og få avlastning. her må det være nødvendig å styrke samarbeide med de frivillige organisasjoner.

• pensjonistspartiets politikk i årene fremmover er at vi avsetter nok ressurser til å hjelpe demens/alzheimerpasienter og deres pårørene!

Utenlandske vogntog til bekymring og besvær

Når skal de ansvarlige norske myndigheter begynne å stille krav til de utenlandske vogntog-transportørene og deres sjåfører om ekstra sertifikat som krever ekstra kjøreopplæring på norske vinterveier før de får kjøre her i Norge når vi har vinter? Dette må bli obligatorisk krav snart!

Forskerne peker på manglende erfaring og kompetanse med å kjøre på norske veier og norsk vinterføre som en viktig årsaksfaktor til at utenlandske tunge godsbiler har adskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske tunge godsbiler. Særlig i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge er risikoen høyere for at utenlandske vogntog blir involvert i ulykker.

Nå er det kontinuerlig kontroll ved flere av grenseovergangene lengst nord i landet. Under siste onsdagens storkontroll langs grensene i Finnmark ble 47 vogntog stanset. Hele 23 av disse fikk kjøreforbud, ifølge avisen iFinnmark.

Når så mange får kjøreforbud, skjønner man omfanget. Hvis kontrollørene i tillegg til å sjekke vinterutrustning hadde spurt etter brudd på andre bestemmelser som ikke er synlige kan det hende det hadde blitt tett oppunder hundre prosent kjøreforbud. Det er utrolig mye å ta tak i.

Det er også viktig at transportkjøpere må være sitt ansvar bevisst ved bestilling av transport og stille krav til vinterutrustning og erfaring fra norske vinterforhold ved kjøp av transporttjenester.

Uten at slike krav stilles vil disse vogntogene med slike sjåfører bak rattet være til stor ulykkes fare også for andre trafikanter på våre vinterveier med de alvorlige og tragiske konsekvenser vi til stadighet leser om i aviser og hører om i media.

Til slutt så oppfordrer vi alle lakseprodusenter om å sende deler av ferdigprodusert laks sjøveien fra Jøsnøya, slik at vi får redusert vogntogtrafikken etter veiene.

Etablering av bobilparkering

Hitra Pensjonistparti oppfordrer Hitra Kommune om å etablere/regulere plass for bobilparkering i nærhet av Fillan sentrum.

En stadig økende mengde turister som kommer med bobiler har gitt tilbakemelding på at det savnes en sentrumsnær plass for bobilparkering med tømmemuligheter.

Hitra Pensjonistparti er av den formening at området Vikaholmen vil være en egnet plass både for bobilparkering og etablering av bobiltømmestasjon.

Vikan båtforening har tilhold i området og det kan være en tanke å søke samarbeid med foreningen om drift av tiltaket noe som kan bidra til ekstra inntekter til båtforeningen.

Pensjonistpartiet på Hitra støtter finansieringen av ferge Hitra – Aure

Pensjonistpartiet på Hitra har avholdt sitt årsmøte 21 januar og vedtatt denne resolusjonen:

Pensjonistpartiet på Hitra er glad for at Hitra kommunestyre har øremerket 5.000.000 kroner til ny fergestrekning Hitra- Aure.

Midlene er tatt fra Havbruksfondet og avsettes til øremerket fond og disponeres av kommunestyret, om og når aktuelle prosjekt er klar for realisering.

Pensjonistpartiet ser det som svært viktig at det aller meste av Havbruksfondet (minst 70%) skal gå til noe som gir varige verdier. Havbruksfondet skal i minst mulig grad brukes til ordinær drift.

Pensjonistpartiet ser nye ferge Hitra-Aure som et viktig bidrag for å fremme næringsutviklingen generelt og som gir en bærekraftig vekst i bl.a. Havbruksnæringen.

For Pensjonistpartiet er det også svært viktig ut ifra sikkerhetsperspektiv for innbyggerne på Hitra og Frøya at denne fergeforbindelsen blir realisert.

Dette har stor betydning for at folk skal komme seg til fastlandet når Hitratunnelen blir stengt og det skjer dessverre ofte av forskjellige årsaker.

Årsmøtet i Hitra Pensjonistparti ber på sterkeste Frøya kommunestyre om at tilsvarende finansiering kan bli gjort i Frøya kommunestyre slik at man kan sikre finansielt at prosjektet Hitra-Aure kommer i gang etter planen.

Frøya Kommunestyre bør bruke av Havbruksfondet på samme måte som Hitra ettersom en slik fergeforbindelse er meget viktig for kommunens innbyggere og ikke minst næringsvirksomheten.