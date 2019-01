- Skjønner ikke logikken i at vi skal leie og ikke kjøpe

Nyheter

I følge kommunalsjef Roger Antonsen er det bare underskrifter som mangler på at fylkeskommunen selger det gamle videregåendebygget på Frøya til de som hadde opsjon på å kjøpe bygget til 10 millioner kroner. Det var Gustav Witzøe og Helge Gåsø som i felleskap skrev under på en slik opsjonsavtale da Fylkeskommunen skulle bestemme seg om de skulle bygge ny skole på Sistranda eller rehabilitere den gamle.

Antonsen opplyser at kommunen har forholdt seg til Frøy Eiendom (Helge Gåsø) i forhandlinger om en mulig leieavtale.

Tirsdag skulle Frøya formannskap behandle sak om mulig leie av det gamle skolebygget, for å ta det ibruk som (midlertidig) ungdomskole. I den anledning tok politikerne en befaring i bygget.

I saksframlegget var det vist en beregning på hva det ville bety av kostnader hvis kommunen kjøpte bygget og rehabilterte den nyeste delen til skolebruk. Det var ut fra denne totalkostnaden at rådmannen anbefalte leie i stedet for å kjøpe.

Men ikke alle politikerne kjøpte disse vurderingene.

- Jeg har store problemer med å skjønne logikken i at vi skal leie i stedet for å kjøpe bygget. Å bruke 2,5 millioner årlig i leie er betydelig, og det kunne forsvart en ganske stor investering, sa Arvid Hammernes (V).

Men heller ikke denne gangen fikk Hammernes gehør hos det politiske flertallet.

Mens politikere fra opposisjonen under befaringen hadde pekt på at det trengs lite rehabilitering for å kunne ta ibruk klasserommene i det gamle videregeåndebygget, hadde flertallsgruppen sett noe annet.

- Etter å ha sett det slik det står, er jeg veldig glad for at vi ikke har kjøpt det, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Hun viste til rehabiliteringen av Sistranda skole, der man endte opp på en sluttsum nært det en ny skole ville kostet.

- Vi har gjort oss erfaringer ved å velge rehabilitering før nybygg. Da er det bedre å overlate den rehabiliteringen til andre, sa Reppe Storø.

Flertallet (Ap-gruppen) gikk for rådmannens forslag om å inngå en leieavtale, der det skal være klart til å ta i bruk fra skolestart kommende høst.

Saken skal avgjøres endelig i kommunestyret.