Det blir ny folkeavstemming - denne gang skal også 16-åringene få si sitt

Mot en enslig stemme (Tone Måsøval - Høyre) vedtok Frøya kommunestyre at det så snart som mulig skal holdes folkeavstemming som viser om Frøyas befolkning er for eller mot vindkraftutbygging på Frøya.

Vedtaket ble møtt med applaus fra sidelinja, mange vindkraftmotstandere hadde møtt opp for å følge behandlingen.

Bjørnar Grytvik (Frp) var den som lanserte forslag om at også ungdom bør få stemme.

- Hva med 16-åringene? det er de som er framtida.

Etter gruppemøtet ble det fra Ap og SV lansert forslag om at Frøyas befokning fra 16 år og oppover skal få stemme.

I forkant av saksbehandlingen var både NVE og Trønderenergi tilstede for å svare på spørsmål som var levert i forkamp, hovedsaklig fra "Nei til vindkraftverk på Frøya"

På direkte spørsmål om et eventuelt nei i en folkeavstemming vil påvirke konsesjonen eller beslutningen om å bygge ut, svarte både NVE og Trønderenergi et klart nei.

- Trønderenergi forholder seg til vedtak fra 2013, svarte Tormod Eggan, utbyggingsansvarlig i Trønderenergi.

- Vi forholder oss lojalt til overordna vedtak, sa Arne Olsen, seksjonsjef i NVE, med henvisning til at saken har vært oppe og avgjort i olje- og energidepartementet.

Men de aller fleste kommunestyremedlemmene mente at det likevel var viktig å få fram folkets mening i saken.

- Et nei i folkeavstemming kan ha betydning for mulig videre utbygging på Frøya, sa Arvid Hammernes (V)

- Jeg tror at det fortsatt kan være mulig å stoppe utbygginga. Det har skjedd større ting i verden enn at befolkninga har stoppa et vindkraftverk, sa Knut Arne Strømøy (Sp).