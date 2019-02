Frykter hun mister arbeidet etter fylleturen

Nyheter

En utenlandsk statsborger i 30-årene, som bosatt på Hitra, er i Fosen tingrett dømt til betinget fengsel og bot etter at hun nylig kjørte personbil på Hitra til tross for at hun var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av henne viste en promille i blodet på 0,94.

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Det følger av vegtrafikkloven at straffen for promillekjøring i denne størrelse som regel skal straffes med bot og betinget fengsel.

Etter en samlet vurdering ble straffen derfor satt til betinget fengsel i 18 dager samt en bot på 40.000 kroner.

Mister arbeidet

Slik promillekjøring medfører også tap av førerkortet. Siktede har gitt uttrykk for at tapet av føreretten vil ramme henne hardt. Hun har opplyst at det langt fra hennes bopel til arbeidssted, og at det ikke er mulig å bruke buss.

Ifølge henne selv risikerer hun derfor å miste arbeidet og inntekten sin.

Retten mener at ut over at kjøringen fant sted på et på natten og på et tidspunkt med lite trafikk og personer ute, er det ingen formildende omstendigheter rundt selve promillekjøringen.

- Retten har forståelse for at tapet av føreretten i dette tilfellet vil ramme siktede hardt, men kan ikke se at tapet vil ramme henne vesentlig hardere enn andre som i det daglige er avhengig av bilen for å komme seg på jobb. Slik retten ser det fremstår tapet av føreretten ikke som uforholdsmessig inngrep i forhold til siktede. Hensynet til trafikksikkerheten og likebehandlingen bør således veie tyngst, fastslår Fosen tingrett som bestemte at kvinnen må klare seg uten førerkort i 20 måneder.

Etter denne perioden må hun avlegge ny førerprøve.

Siktede er tidligere ikke domfelt for overtredelse av promillekjøring.