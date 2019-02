Anders hjelper lokalavisa å dekke årets UKM via mobilen

Nyheter

Onsdag kveld braker årets UKM (Ung kultur møtes - tidligere Undommens kulturmønstring) løs på Frøya og Hitra med åpningen av årets kunstutstilling i Hitra bibliotek. Her får unge øyværinger muligheten til å vise fram hva de kan, hva de er opptatte av og hva som inspirerer dem til å lage ulike kunstuttrykk.

Visste du at lokalavisa Hitra-Frøya har en egen Instagram-konto? Den heter hitrafroya og her kan du finne bilder og videoklipp fra stort og smått som skjer i øyregionen. Lokalavisa bruker alltid å dekke UKM som er en stor ”happening” for veldig mange. Det skal vi fortsette med, men i år har vi også tenkt å dekke UKM via Instagram. Anders Reitan som er PR-og fotoansvarlig hos UKM Frøya og Hitra, skal hjelpe oss med det.

Så både i kveld, onsdag, og førstkommende lørdag når sceneshowet går av stabelen i Frøya kultur- og kompetansesenter, kan du følge hitrafroya på Instagram for litt ekstra "behind the scenes"-materiale.