Rederisjefen: Frøyfart kom i vikepliktkonflikt med andre fartøy

Nyheter

I følge administrerende direktør i FosenNamsos, Grete Fuglem Tennås, var det en vikepliktkonflikt med andre fartøy som førte til at hurtigbåten Frøyfart kom ut av kurs og gikk på grunn onsdag morgen.

- Når det gjelder årsaken kan vi bekrefte etter samtaler med mannskapet, så har det vært andre fartøy som ikke har viket i henhold til sjøveisreglene. Det har påvirket mannskapet til å gå lenger sørover enn der man skulle gå inn. Det var en del trafikk i området, og først var det en brønnbåt som de hadde kommunikasjon med. Så kom det to andre fartøy som ikke hadde viket. Vi jobber videre med granskingfor å komme til bunns i en alvorlig hendelse som denne, sier Tennås til lokalavisa onsdag ettermiddag.

- Hurtigbåten kjørte på grunn. Er det at andre fartøy ikke vil vike en unnskyldning for å kjøre på grunn?

- Nei. Men det er en del av den videre granskningen for å finne ut hva som konkret har skjedd.

- Vet du noe om farten båten hadde da den gikk på grunn?

- Jeg tror den hadde normal fart da den gikk på grunn, sier Tennås.

Gjorde uvanlig manøver

I følge AIS-data fra Frøyfart hadde den en hastighet på drøyt 21 knop da den kjørte inn i skipsleia mot Dyrøya. Som kartet til lokalavisa tidligere i dag viste, var hurtigbåten klokken 07.31 på vei inn leia mot fergeleiet i Setervågen på Dyrøya da den gjorde en uvanlig manøver.

Heidi Sandnes var en av passasjerene som ble evakuert fra Frøyfart etter grunnstøtinga. Her forteller hun om opplevelsen:

Uvisst om når trafikken vil gå som normalt

Det er ennå uvisst når det igjen vil bli satt inn hurtigbåt i Øyrekka, etter at Frøyfart grunnstøtte onsdag morge, og Vetlefjord, som normalt trafikkerer strekningen ligger til reparasjon. Men administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsosSjø sier de jobber med saken.

- I dag vil trafikken bli håndert gjennom Frøyferga. Der er det sendt ut en trafikkemelding om hvordan den vil gå, sier Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos til lokalavisa.

- Så jobbes det på to spor for å sette inn hurtigbåt igjen. Det ene er å få fraktet de delene som Vetlefjord trenger for å kunne komme i drift igjen. Nå har vi fått sporet opp hvor de er, og vi prøver å få lastet dem opp på en egen transport for å få det fortest mulig utover og få Vetlefjord i rute torsdag morgen. Når vi får verifisert at delene er på vei vil vi kunne vite hvor lang tid det vil ta. Det andre sporet er å få satt inn et annet fartøy som eventuelt kan to over ruta hvis Vetlefjord ikke kommer i drift, sier Tennås.