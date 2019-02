Da Tore kjørte lastebilen over brua, kom ei vindkule og veltet hengeren mot rekkverket

Nyheter

Lokalavisa har i flere år fulgt saken om vindmåler på Dolmsundbrua, og har tidligere intervjuet vogntogsjåførere som føler seg utrygge når de kjører over brua i sterk vind. I reguleringsplanen står det at vegvesenet skulle montere vindmåler med automatisk stengingen ved for sterk vind, men så langt er det bare et varselskilt som er satt opp.

Men varselskiltet hjalp ikke Tore Nyvold, da han kjørte over Dolmsundbrua med vogntog for KN Entreprenør i stormen torsdag. Da var det målt opp til sterk sørvestlig storm i kastene i Melandsjøområdet. Det er vinkelrett på brua.

- Det var vindstille helt til jeg kom opp på brua. Sånn er det på begge sider av brua, at det er le for vinden helt frem til du kjører over brua. Da jeg kom opp på brua kom det ei kule, og jeg kjente at vinden tok godt tak i både bil og henger. Da ble hengeren vippet over slik at Kontaineren på hengeren la seg mot rekkverket i to-tre sekunder. Det var nære på. Jeg rakk bare å tenke at jeg håpet at hengeren skulle rette seg opp igjen, sier Nyvold til Hitra-Frøya. Kontaineren var tom, men hengeren med contianer på veier ti tonn i følge Nyvold. Det var hitra24 som snakket med Nyvold først.

Han tror det kunne gått verre dersom han hadde kommet den andre veien.

- Da hadde det ikke vært noe rekkverk til å ta i mot hengeren, og da tror jeg hengeren ville ha veltet over på siden, mener Nyvold.

- Hva synes du om at det ennå ikke har kommet opp vindvarsling på Dolmsundbrua?

Tor Ole frykter følgene av et stormkast Veivesenet har ennå ikke montert påkrevd vindmåler på nye Dolmsundbrua. Yrkes-sjåfør Tor Ole Fjeldberg er bekymret.

- Jeg synes de skulle har prioritert å fått opp system som varsler vindstyrken, og ikke bare et skilt som varsler om at det kan være vind. Det er vanskelig å vurdere vinden før man er på brua, sier Nyvold.

- I reguleringsplanen står det at det skal være vindmåling med automatisk stenging ved for sterk vind. Hva synes du om det?

- Jeg tror det hadde vært greit å ha i forhold til trafikksikkerheten.

Bewi kjørte flere turer over Dolmsundbrua torsdag, men ingen av sjåførene der opplevde noe lignende.

- Vi hadde ingen nevneverdige problemer i går, så det var sikkert en vindkule som hadde truffet KN-bilen, sier Trond Øien, logistikkansvarlig i Bewi.

Bekken: - Varsellys vil forebygge ulykker Svenn Bekken, administrerende direktør i BEWi vil nødig se en ulykke på Dolmsundbrua.

Men Bewi-bilene er spesielt utsatt for sterk vind på grunn av at de frakter isopor og har stort vindfang. De opplevde det samme på Vettastraumbrua over Dolmsundet for mange år siden, da vinden veltet en av bilene veltet over på siden slik at den la seg på rekkverket.

Bewi har tidligere etterlyst et vindvarslingssystem på Dolmsundbrua gjennom lokalavisa.

- Det hadde helt klart vært en fordel med en vindmåler i hver ende av brua og automatisk stenging av brua. Vi ønsker ikke å utsette våre sjåfører for noen fare, sier Øien.