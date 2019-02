Nyheter

Nettavisen har bedt sine lesere nominere det hotellet de mener er best i Norge og på fredag ble det klart; Hotell Frøya er nummer 1 på listen over de 25 beste hotellene i landet. Nesten to tusen har stemt.

Det er to svært stolte og småskjelvne damer, lokalavisa prater med like etter at listen har blitt offentliggjort.

Hotellsjef og eier, Valborg Bekken, og Food & Beverage manager, Lena Fillingsnes Antonsen, forteller at dette er den første gangen de er med i Nettavisens hotellkåring. De syntes i grunnen det var stort i seg selv å havne blant de seksti hotellene på nominasjonslisten.

Lena og Valborg sier de er veldig takknemlige for at lille Hotell Frøya har blitt stemt fram og til og med har vunnet hele kåringen.

- Det er som julaften for oss dette, jubler Lena Fillingsnes Antonsen.

På Nettavisens oversikt over landets 25 beste hotell finner man også Petter Stordalens luksushotell "The Thief" på en femteplass.

Takker gjestene og dyktige medarbeidere

Hotell Frøya har gjort det godt i ulike kåringer tidligere også, særlig får de gode tilbakemeldinger på servicen, forteller Valborg og Lena.

- Før vi bygde ut hotellet så hadde vi ikke satt oss spesifikke mål, men på en ledersamling bestemte vi oss, litt forsiktig, for å si at vi ville bli et av Midt-Norges beste hotell. Det har vi klart, og det er takket være kjempedyktige medarbeidere som yter det lille ekstra.

De retter også en stor takk til gjestene sine.

- De er vi helt avhengige av. Vi hadde ikke havnet på denne listen uten gjestene våre. En stor takk til lokalbefolkningen som også bruker oss.

Håper flere skal oppdage øyregionen

At de har blitt nummer 1 i Nettavisens kåring håper de vil føre til flere nye gjester, sier Bekken.

- Vi har blitt fortalt at de som har ligget øverst på lista tidligere har merket en økning i antall overnattinger. Det er positivt siden Hotell frøya har som mål at flere skal oppdage øyregionen. Det er mange som ikke helt har fått øyenene opp for oss ennå, selv om vi har fantastiske steder og opplevelser å by på, både på Frøya og Hitra.

Det er også positivt at folk vil komme å overnatte på Hotell Frøya fordi de er nygsgjerrige på grunn av kåringen og har lyst til å prøve dem ut, sier Valborg og Lena.

- Vi har kanskje ikke alle fasilitetene som en del av de større hotellene i kåringen, men vi er et veldig koselig hotell, smiler de.

Selv om de nå har vunnet denne kåringen blir de ikke å senke skuldrene av den grunn, legger Lena og Valborg til.

- Det er jo ingen selvfølge at vi blir liggende i toppen selv om vi har vunnet en gang. Service er ferskvare, man må stå på hele tiden og prestere 24/7, og det er dessuten alltids noe man kan bli bedre på.

De tilføyer at når man vinner kåringer som dette og blir anbefalt, enten det er av Nettavisen eller Tripadvisor som de er anbefalt av igjen i år, så skapes det store forventninger de blir nødt til å prøve og oppfylle.

- Folk er bereiste og vil ha kvalitet i alle ledd, derfor er vi nødt til å tilby en god totalpakke. Vi investerer det vi har av overskudd tilbake i hotellet fordi det er viktig å fornye seg og tørre å satse, sier Valborg Bekken.