Nyheter

Politiet fikk melding fra Statens vegvesen Vegtrafikksentralen kl. 23.56 fredag kveld om at to brannslukkingsapparater var fjernet fra Frøyatunnelen. Som følge av dette ble tunnelen stengt i en time, og åpnet like før kl. 01.00 natt til lørdag.

- Det ene apparatet var tømt på stedet og det andre var stjålet, forteller operasjonsleder til lokalavisa Hitra-Frøya.

Politiet har opprettet sak og sikret tekniske bevis.