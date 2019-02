Ble lest for på ti ulike språk

Nyheter

Morsmålsdagen ble markert ved Frøya bibliotek, torsdag 14. februar.

Det var nesten 70 barn i ulike aldre innom markeringen og ungdommer fra Sistranda skole hadde høytlesning for barna på ti ulike språk. Klara snakket svensk, Gerd snakket engelsk, Irish snakket filippinsk (tagalog), Petang snakket thai, Gabriele snakket litauisk, Mette snakket tysk, Dawid snakket polsk, Emma snakket norsk, Jaroslavs snakket russisk og Melis snakket bulgarsk.

- Før de ble lest for lærte barna å si hei og hadet på ulike språkene. Noen av dem lærte også å si jeg elsker deg fordi dette var på Valentindagen, forteller biblioteksjef Monika Kopaczek Styczen. Hun forteller om flinke og engasjerte ungdommer som hadde en liten quiz med det de hadde lært bort til slutt.

Bytter utvalget jevnlig

Monika Kopaczek Styczen sier de bruker å feire morsmålsdagen hvert år på Frøya bibliotek. Hun forteller at de låner bøker på ulike språk fra Det flerspråklige bibliotek slik at lånetakerne på Frøya kan låne seg bøker på eget språk, i tillegg til bøker på norsk.

- Vi passer på at det blir bøker for barn i ulike aldre og for voksne også. Disse bøkene har vi vanligvis her på Frøya bibliotek i maks seks måneder før vi sender de tilbake til eierbiblioteket og bestiller nytt utvalg.

- Identitet gjennom språket

Monika håper flest mulig skal bli klar over tilbudet deres om gratis utlån av bøker på ulike språk.

- Barna på skolen vet det og de bruker hylla med flerspråklige bøker mye. Det er mange barn på skolene som ikke er fra Norge, og det er viktig at de beholder sine morsmål, både for barna selv og hele familien.Det blir litt vanskelig å komme på besøk til besteforeldre i hjemmelandet, og ikke kunne kommunisere med dem på vanlig måte.

Bøker kan støtte barna i utviklingen deres, og det er vel verdt å låne bøker på morsmålet sitt og lese for sine barn, legger biblioteksjefen til.

- Identitet er også gjennom språket. Det er viktig at barn får muligheten til å høre, lese og snakke eget språk, uansett om de er født i Norge eller i et annet land. Morsmålsdagen er spesiell. Dette er dagen som viser fram at det finnes folk som snakker forskjellige språk og kommer fra forskjellige land på Frøya, og at alle mennesker og språk er viktige.