For folk i dag er mange navn ei gåte, men stedsnavn er kulturminner. De forteller om hvordan folk før oss så, brukt og ga navn, på land og sjø. For det er nemlig stedsnavn som blir temaet for denne månedens lørdagstreff på Kystmuseet, forteller Hans Jakob Fartstad ved Kystmuseet i Fillan. Lørdag kommer navneforsker Eli Johanne Ellingsve til Lørdagstreffet. Ellingsve har forsket på stedsnavn både på Frøya, Hitra og Snillfjorden.

Foredraget har tittel «Navn følger folk» og berører følgende temaer:

Når kom folk til Hitra?

Hva er de eldste navna?

Kan navnene speile samfunnsutviklinga?

Hvilke navn i Tranvikkretsen forteller om levde liv?

Navnegåter i Bispøyan

- De gamle navna viser oss landet slik det steg fram og ble tatt i bruk etter istida, gjennom ei tid med bosetting, jordrydding, dyrehold, jakt og fiske. Med innføring av nye bruksmåter har mange navn gått ut av bruk, og er på vei inn i glemselen. Å ta vare på navna er å ta vare på kulturhistorien, forteller Ellingsve.

Foredraget har undertittel: «Karvebakken, Reklingskjæra og Parelistolen». Foredraget skal gi svar på hva disse navnene kan bety.

- Hva betydde Karvebakken for folkehelsa? Var det snacksproduksjon på Reklingskjæra? Og hvorfor satt Pareli på Parelistolen? spør Kystmuseet i invitasjonen til Lørdagstreffet.