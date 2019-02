Arrangerer folkemøte om vindkraft og grønn polititikk

Nyheter

Talsperson i Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag og utflyttet hitterværing, Ask Lindal, arrangerer folkemøte sammen med Hitra MDG for å forklare grønn energipolitikk torsdag 28. februar kl. 19 på Frøya kino.

Bakteppet for møtet er debatten som går om kraftkabler til utlandet og utbygging av vindkraft på Frøya og langs resten av norskekysten.

De siste månedene har partiet jobbet opp mot sitt grønne søsterparti i München for å stanse Stadtwerke Münchens investeringer i nye landbaserte vindparker i Trøndelag, men på tross av motstanden mot disse spesifikke utbyggingsprosjektene er Lindal klar på at vi må legge til rette for mer produksjon av fornybar energi i Norge og sørge for god kraftutveksling med nabolandene våre.

- Det er viktig at vi får gode debatter basert på hvordan energisystemet vårt i dag faktisk henger sammen. Mitt inntrykk er at det er mange som ikke har fått med seg hvordan virkeligheten for kraftsystemet vårt har endret seg de siste 20 årene, og det er trist og se hvordan enkelte politikere og partier utnytter dette når de kommer med opportunistiske og populistiske utspill i energidebatten, uttaler Lindal.

Som ingeniør innen feltet fornybar energi ønsker han å arrangere et møte med hovedfokus på de faglige aspektene ved utbygging av ny fornybar energi og avvikling av dagens fossilbaserte energisystem.

- Vi står i ei knipe der vi raskt skal dekarbonisere energisystemet i Europa og samtidig produsere mer elektrisitet. Da er det klart det er fristende for investorer og utbyggere å velge kostnadseffektive områder på land med gode vindressurser og samtidig drite i hensynet til naturarven vår, de lokale økosystemene og noen steder urfolk som er avhengig av reindriftsområdene sine, fortsetter Lindal.

- Når midlene som pøses inn i disse prosjektene i tillegg stort sett går ut av landet må vi stoppe opp og spørre oss selv om vi ikke kan angripe denne problemstillingen på en litt smartere måte. Helt siden før Stortingsvalget i 2013 har De Grønne tatt til orde for en storstilt satsing på blant annet offshore vindkraft her til lands. Da har vi en farbar vei ut av oljeavhengigheten som vil sikre industrien og arbeidsplassene våre, samtidig som vi forblir en av Europas viktigste energinasjoner, utdyper han.

Han sier målet er å få til et lærerikt og givende møte for alle som deltar, med stort rom for felles diskusjon.

-Det blir spennende å se hvor mange som kommer. Jeg skjønner jo at jeg hiver meg rett inn i et vepsebol av en pågående debatt der frontene til tider kan være ganske så steile. Likevel tror jeg mange vil sette pris på et slikt møte, der den grønne politikken er innrammingen. Jeg håper dette vil inspirere flere til å bli med og jobbe for at vi får et réellt grønt skifte i Norge der vi både tar vare på naturarven og lykkes i klimakampen, avslutter Lindal.