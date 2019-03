- Vi er veldig takknemlige for at Lerøy gir et så generøst bidrag

Nyheter

Pengene fortsetter å strømme inn til årets Krafttak mot kreft her i øyregionen, og nå har Lerøy Midt gitt 75.000 kr via den digitale innsamlingsaksjonen til Hitra-russen.

Aksjonsleder for russen på Hitra, Astrid Hestnes Hjertø, forteller at de er veldig takknemlige for at Lerøy gir et så generøst bidrag til en god sak. Hun sier også at de er utrolig stolte og imponerte over engasjementet så langt, både blant bedrifter og privatpersoner. Hun trekker i tillegg fram initiativtakerne Anna-Marie Haugen bak "yoga for Krafttak mot kreft" og Rokas Bliudzius som har utviklet et mobilspill til årets aksjon, for deres alternative innsamlingsmåter.

Rokas har utviklet mobilspill Penger fra spillsalget går til Krafttak mot kreft

- Foruten disse to og alle som har gitt, selv mindre beløp, hadde vi ikke klart å komme oss dit vi er nå, sier Hestnes Hjertø i dét innsamlingsaksjonen på Hitra nærmer seg 200.000 kroner.

Aksjonslederen legger til at hun håper at bedrifter og privatpersoner ikke er helt ferdig med å gi ennå, da det fortsatt er noen dager igjen til aksjonen avsluttes lokalt. Onsdag 13.mars kommer russen rundt til husstander på begge øyene med bøsser. Pengene skal i år gå til kreftformer med lav overlevelse, opplyser Kreftforeningen.

- Vi takker for alle bidrag så langt og håper vi klarer å samle inn mye penger til årets Krafttak mot kreft-aksjon!