Fant død hjort hengende i fotballmålet

Nyheter

- Huff. Trist, sier Ronny Skatvold.

Under en tur over kunstgressbanen på Nabeita i dag, oppdaget han en dyretragedie. En hjort har surret geviret og hodet inn nettet på et av fotballmålene.

- Et trist syn. Den har ikke hatt det godt, denne stakkaren, forteller Skatvold i et innlegg på Facebook, der venner og kjente har reagert med forferdelse over funnet av den døde hjorten. Han har gitt lokalavisa tillatelse til å fortelle historien videre.

- De burde vel tas ned, disse nettene, når de ikke brukes, skriver Skatvold.