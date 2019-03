Se, her tar presten fram strikketøyet

Nyheter

Hitras nye sokneprest Birgith M. Borch Lenes Østnes lovet i vinter at hun vil gjøre enkelte ting litt annerledes i kirka, og det ble bevist i Forsnes kapell sist lørdag. For da ble øyregionens første såkalte Strikkegudstjeneste arrangert. Her tok både presten og menigheten fram strikketøyet.