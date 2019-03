Nyheter

Lokalavisa fikk i dag hyggelig besøk av en fin bukett unger fra Fillan barnehage. Med fint kart i hånd, forklarte de at de var på skattejakt. Kartet viste symboler av alt fra fotballbane og politibil til flere butikkskilt og to eldre mennesker. Og ungene, godt ledsaget av de voksne, ruslet rundt i Fillan på jakt etter skatten.

Vi i lokalavisa takker for et veldig koselig besøk, selv om ikke skatten var gjemt her. (Mot slutten av dagen fikk vi beskjed om at skatten var funnet :-)